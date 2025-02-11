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Уряд сьогодні має фактично ліквідувати КРАІЛ - нардеп

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Уряд України готується передати функції регулювання азартних ігор від КРАІЛ до Мінцифри. 24 працівники та 14,3 млн грн будуть переведені до нового органу контролю.

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні має фактично ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні на засіданні уряд має виконати наш закон і фактично ліквідувати КРАІЛ (це комісія по регулюванню ігорки). Фактично буде ухвалено рішення, яке передбачає передання функцій з регулювання азартних ігор та лотерей від КРАІЛ до Мінцифри", - написав Железняк.

Він зазначив, що Мінцифри буде відповідальне за формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

"Буде збільшено чисельності апарату Мінцифри на 24 одиниці і одночасне зменшення чисельності апарату КРАІЛ на таку ж кількість. Частина коштів, передбачених для КРАІЛ (14,3 млн грн), передається Мінцифрі", - зазначив Железняк.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.

У грудні 2024 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію КРАІЛ з 1 квітня 2025 року та створення нового регулятора азартних ігор. Закон посилює контроль за гральним ринком та встановлює нові штрафи для операторів.

Відповідно до законопроєкту, передбачається ліквідація КРАІЛ, яка наразі проводить державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та створити "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, а також уповноваженим органом в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України".

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий у 2024 році був затриманий через підтримку діяльності в Україні онлайн-казино з рф.

Суд відправив Рудого до СІЗО без права внесення застави.

Додамо

УНН ще в 2022 році звертав увагу на бездіяльність КРАІЛ в контексті ще одного російського казино 1Xbet, яке намагалося проводити діяльність в Україні через ТОВ "Твоя беттінгова компанія" і якому КРАІЛ видав ліцензію. Тоді Комісія вперто не бачила російських зв’язків.

І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.

У 2023 році 1Xbet потрапив під санкції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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