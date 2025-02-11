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Правительство сегодня должно фактически ликвидировать КРАИЛ - нардеп

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Правительство Украины готовится передать функции регулирования азартных игр от КРАИЛ к Минцифры. 24 работника и 14,3 млн грн будут переведены в новый орган контроля.

Кабинет министров Украины сегодня на заседании должен фактически ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

"Сегодня на заседании правительство должно выполнить наш закон и фактически ликвидировать КРАИЛ (это комиссия по регулированию игорки). Фактически будет принято решение, которое предусматривает передачу функций по регулированию азартных игр и лотерей от КРАИЛ к Минцифры", - написал Железняк.

Он отметил, что Минцифры будет ответственно за формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

"Будет увеличена численности аппарата Минцифры на 24 единицы и одновременное уменьшение численности аппарата КРАИЛ на такое же количество. Часть средств, предусмотренных для КРАИЛ (14,3 млн грн), передается Минцифре", - отметил Железняк.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создании нового органа, усилении ответственности для организаторов азартных игр, запрете рекламы азартных игр.

В декабре 2024 года Верховная Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ с 1 апреля 2025 года и создание нового регулятора азартных игр. Закон усиливает контроль за игорным рынком и устанавливает новые штрафы для операторов.

Согласно законопроекту, предполагается ликвидация КРАИЛ, которая сейчас проводит государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, и создать "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченным органом в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины".

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый в 2024 году был задержан из-за поддержки деятельности в Украине онлайн-казино из рф.

Суд отправил Рудого в СИЗО без права внесения залога.

Добавим

УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских связей.

И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.

В 2023 году 1Xbet попал под санкции.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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