Уряд Британії представив план поступової відмови від експериментів на тваринах

Велика Британія оприлюднила детальний план, який передбачає поступову заміну тестів на тваринах новими лабораторними методами. До кінця 2025 року планується відмовитися від частини основних тестів безпеки, а до 2030 року – скоротити використання собак і приматів щонайменше на 35%.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Уряд повідомив, що вже до кінця цього року деякі тести, зокрема перевірка препаратів на пірогени, більше не проводитимуться на тваринах. Їх замінять тестом з використанням людських імунних клітин у чашці. Також припинять експерименти з участю тварин для перевірки медичних препаратів на наявність небезпечних мікробів.

Між 2026 і 2035 роками уряд планує розширити застосування альтернатив. Для цього створять Центр валідації альтернативних методів і виділять додаткове фінансування, зокрема 30 мільйонів фунтів стерлінгів на дослідницький центр.

Міністр науки лорд Валланс зазначив, що він може уявити собі день, коли використання тварин у науці буде майже повністю припинено, але визнав, що це потребує часу:

"Я думаю, що це можливо, але це неможливо найближчим часом. Чи можемо ми наблизитися до цього? Я думаю, що можемо. І нам абсолютно необхідно це робити".

RSPCA назвала план "значним кроком уперед" і закликала уряд до його реалізації. Водночас деякі вчені застерігають від надто швидкого переходу на альтернативи.

Професорка Френсіс Балквілл з Інституту раку Бартса зазначила, що повна відмова від тварин у дослідах поки неможлива:

"Ці методи, що не включають використання тварин, ніколи не замінять тієї складності, яку ми можемо спостерігати, коли пухлина росте в цілому організмі, такому як миша".

Професор Робін Ловелл-Бедж також висловив занепокоєння:

"А як щодо мозку та поведінки? Як можна вивчати поведінку в чашці Петрі? Ви просто не можете".

Британський уряд наголошує, що прагне поступово зменшити використання тварин у науці, зберігаючи високі стандарти безпеки та якості досліджень. Урядові плани передбачають не лише нові технології, а й тісну співпрацю з науковцями, промисловістю та громадськістю на шляху до більш гуманної науки.

