Правительство Британии представило план постепенного отказа от экспериментов на животных

$41.960.02
48.540.04
ukenru
16:14 • 5326 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 12679 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 20557 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 17419 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 27778 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 25173 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 19662 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 23299 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25038 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27710 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Десантники ВСУ изобрели способ доставлять необходимое на передовую под ПокровскомVideo11 ноября, 08:29 • 10574 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 23148 просмотра
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00 • 4542 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 21021 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 10206 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 20557 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 21508 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 27778 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 25173 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 83992 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Великобритания
Турция
Львов
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 10592 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 23522 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 55407 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 130753 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 134345 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Lockheed C-130 Hercules
Forbes
Отопление

Правительство Британии представило план постепенного отказа от экспериментов на животных

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Правительство Великобритании обнародовало детальный план постепенной замены тестов на животных новыми лабораторными методами. К концу 2025 года планируется отказаться от части основных тестов безопасности, а к 2030 году сократить использование собак и приматов как минимум на 35%.

Правительство Британии представило план постепенного отказа от экспериментов на животных

Великобритания обнародовала детальный план, предусматривающий постепенную замену тестов на животных новыми лабораторными методами. К концу 2025 года планируется отказаться от части основных тестов безопасности, а к 2030 году – сократить использование собак и приматов как минимум на 35%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Подробности

Правительство сообщило, что уже к концу этого года некоторые тесты, в частности проверка препаратов на пирогены, больше не будут проводиться на животных. Их заменят тестом с использованием человеческих иммунных клеток в чашке. Также прекратят эксперименты с участием животных для проверки медицинских препаратов на наличие опасных микробов.

Между 2026 и 2035 годами правительство планирует расширить применение альтернатив. Для этого создадут Центр валидации альтернативных методов и выделят дополнительное финансирование, в частности 30 миллионов фунтов стерлингов на исследовательский центр.

Министр науки лорд Валланс отметил, что он может представить себе день, когда использование животных в науке будет почти полностью прекращено, но признал, что это требует времени:

"Я думаю, что это возможно, но это невозможно в ближайшее время. Можем ли мы приблизиться к этому? Я думаю, что можем. И нам абсолютно необходимо это делать".

RSPCA назвала план "значительным шагом вперед" и призвала правительство к его реализации. В то же время некоторые ученые предостерегают от слишком быстрого перехода на альтернативы.

Профессор Фрэнсис Балквилл из Института рака Бартса отметила, что полный отказ от животных в опытах пока невозможен:

"Эти методы, не включающие использование животных, никогда не заменят той сложности, которую мы можем наблюдать, когда опухоль растет в целом организме, таком как мышь".

Профессор Робин Ловелл-Бедж также выразил обеспокоенность:

"А как насчет мозга и поведения? Как можно изучать поведение в чашке Петри? Вы просто не можете".

Британское правительство подчеркивает, что стремится постепенно уменьшить использование животных в науке, сохраняя высокие стандарты безопасности и качества исследований. Правительственные планы предусматривают не только новые технологии, но и тесное сотрудничество с учеными, промышленностью и общественностью на пути к более гуманной науке.

Напомним

Новое исследование показывает, что употребление кофе с кофеином безопасно для людей с мерцательной аритмией и может снизить риск рецидива заболевания. Результаты четырехлетнего клинического исследования DECAF были представлены на ежегодной конференции Американской кардиологической ассоциации.

Алла Киосак

Новости Мира
Животные
Великобритания