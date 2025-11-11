Правительство Британии представило план постепенного отказа от экспериментов на животных

Великобритания обнародовала детальный план, предусматривающий постепенную замену тестов на животных новыми лабораторными методами. К концу 2025 года планируется отказаться от части основных тестов безопасности, а к 2030 году – сократить использование собак и приматов как минимум на 35%.

Правительство сообщило, что уже к концу этого года некоторые тесты, в частности проверка препаратов на пирогены, больше не будут проводиться на животных. Их заменят тестом с использованием человеческих иммунных клеток в чашке. Также прекратят эксперименты с участием животных для проверки медицинских препаратов на наличие опасных микробов.

Между 2026 и 2035 годами правительство планирует расширить применение альтернатив. Для этого создадут Центр валидации альтернативных методов и выделят дополнительное финансирование, в частности 30 миллионов фунтов стерлингов на исследовательский центр.

Министр науки лорд Валланс отметил, что он может представить себе день, когда использование животных в науке будет почти полностью прекращено, но признал, что это требует времени:

"Я думаю, что это возможно, но это невозможно в ближайшее время. Можем ли мы приблизиться к этому? Я думаю, что можем. И нам абсолютно необходимо это делать".

RSPCA назвала план "значительным шагом вперед" и призвала правительство к его реализации. В то же время некоторые ученые предостерегают от слишком быстрого перехода на альтернативы.

Профессор Фрэнсис Балквилл из Института рака Бартса отметила, что полный отказ от животных в опытах пока невозможен:

"Эти методы, не включающие использование животных, никогда не заменят той сложности, которую мы можем наблюдать, когда опухоль растет в целом организме, таком как мышь".

Профессор Робин Ловелл-Бедж также выразил обеспокоенность:

"А как насчет мозга и поведения? Как можно изучать поведение в чашке Петри? Вы просто не можете".

Британское правительство подчеркивает, что стремится постепенно уменьшить использование животных в науке, сохраняя высокие стандарты безопасности и качества исследований. Правительственные планы предусматривают не только новые технологии, но и тесное сотрудничество с учеными, промышленностью и общественностью на пути к более гуманной науке.

