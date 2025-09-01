"Уралвагонзавод" використовує сотні імпортних верстатів для виробництва бронетехніки

ГУР МО України оприлюднило нові дані про те, що "Уралвагонзавод" - ключове підприємство російського ВПК - активно використовує сотні одиниць імпортного високотехнологічного обладнання, без якого виробництво бронетехніки фактично неможливе. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

Головне управління розвідки Міноборони України у межах проєкту "War&Sanctions" опублікувало чергову добірку доказів використання іноземних технологій у виробництві російських танків та бронетехніки. У розділі "Інструменти війни" зібрано інформацію про понад 260 верстатів і обробних центрів з ЧПК, що працюють на потужностях "Уралвагонзаводу".

Більшість обладнання була закуплена ще під час масштабної модернізації російського ВПК, яка стартувала у 2007 році та тривала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Попри те, що закупівлі здійснювалися до 2022 року, залежність російського виробника від західних технологій залишається критичною: верстати потребують регулярного сервісу, ремонту та оновлення програмного забезпечення.

Це відкриває можливості для міжнародних виробників та дилерів обмежити доступ рф до запчастин, мастильних матеріалів і програмного забезпечення, без яких підтримка виробництва танків стане значно складнішою.

Незважаючи на санкційний тиск, "Уралвагонзавод" у 2024 році запустив нове виробництво танкових двигунів, використовуючи ті ж самі імпортні ЧПК-верстати. Поставки до РФ тривають через треті країни, але стали дорожчими, довшими та складнішими.

За словами керівника ГУР МО України Кирила Буданова, документування кожного випадку використання іноземних технологій допомагає посилювати санкційний режим. Опубліковані дані містять не лише перелік обладнання, а й фотодокази, документи, відео та серійні номери, що дозволяють відстежити шлях верстатів і блокувати їх обслуговування.

Загалом у розділі "Інструменти війни" вже зібрано інформацію про понад 1 400 одиниць обладнання, що працюють на 169 підприємствах російського ОПК.

Експерти наголошують: для реального обмеження можливостей Кремля продовжувати війну потрібна консолідація міжнародних зусиль – від дипломатичного тиску до кримінальної відповідальності тих, хто допомагає обходити санкції.

