05:46 • 5582 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 8774 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 18087 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 18380 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 50323 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 87984 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 98950 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 112819 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 121317 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 257557 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
"Уралвагонзавод" використовує сотні імпортних верстатів для виробництва бронетехніки

Київ • УНН

 • 156 перегляди

ГУР МО України оприлюднило дані про використання "Уралвагонзаводом" імпортного високотехнологічного обладнання. Залежність виробника від західних технологій залишається критичною, незважаючи на санкції.

"Уралвагонзавод" використовує сотні імпортних верстатів для виробництва бронетехніки

ГУР МО України оприлюднило нові дані про те, що "Уралвагонзавод" - ключове підприємство російського ВПК - активно використовує сотні одиниць імпортного високотехнологічного обладнання, без якого виробництво бронетехніки фактично неможливе. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

Головне управління розвідки Міноборони України у межах проєкту "War&Sanctions" опублікувало чергову добірку доказів використання іноземних технологій у виробництві російських танків та бронетехніки. У розділі "Інструменти війни" зібрано інформацію про понад 260 верстатів і обробних центрів з ЧПК, що працюють на потужностях "Уралвагонзаводу".

Більшість обладнання була закуплена ще під час масштабної модернізації російського ВПК, яка стартувала у 2007 році та тривала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Попри те, що закупівлі здійснювалися до 2022 року, залежність російського виробника від західних технологій залишається критичною: верстати потребують регулярного сервісу, ремонту та оновлення програмного забезпечення.

Це відкриває можливості для міжнародних виробників та дилерів обмежити доступ рф до запчастин, мастильних матеріалів і програмного забезпечення, без яких підтримка виробництва танків стане значно складнішою.

Незважаючи на санкційний тиск, "Уралвагонзавод" у 2024 році запустив нове виробництво танкових двигунів, використовуючи ті ж самі імпортні ЧПК-верстати. Поставки до РФ тривають через треті країни, але стали дорожчими, довшими та складнішими.

За словами керівника ГУР МО України Кирила Буданова, документування кожного випадку використання іноземних технологій допомагає посилювати санкційний режим. Опубліковані дані містять не лише перелік обладнання, а й фотодокази, документи, відео та серійні номери, що дозволяють відстежити шлях верстатів і блокувати їх обслуговування.

Загалом у розділі "Інструменти війни" вже зібрано інформацію про понад 1 400 одиниць обладнання, що працюють на 169 підприємствах російського ОПК.

Експерти наголошують: для реального обмеження можливостей Кремля продовжувати війну потрібна консолідація міжнародних зусиль – від дипломатичного тиску до кримінальної відповідальності тих, хто допомагає обходити санкції.

Чистий прибуток "Роснaфти" впав на 68% через низькі ціни на нафту - Reuters30.08.25, 21:51 • 6178 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Україна