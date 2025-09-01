"Уралвагонзавод" использует сотни импортных станков для производства бронетехники

$41.260.00
Эксклюзив
06:45 • 2098 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 2748 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46 • 8648 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 11060 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 18909 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 18902 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 50804 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 88259 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 99131 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 112967 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 32494 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 31966 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 18851 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 16518 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 8136 просмотра
публикации
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 2134 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 8688 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 11082 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 113636 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 243896 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Игорь Клименко
Нарендра Моди
Украина
Китай
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 114671 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 247011 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 269837 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 266653 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 246187 просмотра
Фейковые новости
Ракетная система С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

"Уралвагонзавод" использует сотни импортных станков для производства бронетехники

Киев • УНН

 • 552 просмотра

ГУР МО Украины обнародовало данные об использовании "Уралвагонзаводом" импортного высокотехнологичного оборудования. Зависимость производителя от западных технологий остается критической, несмотря на санкции.

"Уралвагонзавод" использует сотни импортных станков для производства бронетехники

ГУР МО Украины обнародовало новые данные о том, что "Уралвагонзавод" - ключевое предприятие российского ВПК - активно использует сотни единиц импортного высокотехнологичного оборудования, без которого производство бронетехники фактически невозможно. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Детали

Главное управление разведки Минобороны Украины в рамках проекта "War&Sanctions" опубликовало очередную подборку доказательств использования иностранных технологий в производстве российских танков и бронетехники. В разделе "Инструменты войны" собрана информация о более чем 260 станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ, работающих на мощностях "Уралвагонзавода".

Большинство оборудования было закуплено еще во время масштабной модернизации российского ВПК, которая стартовала в 2007 году и продолжалась накануне полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на то, что закупки осуществлялись до 2022 года, зависимость российского производителя от западных технологий остается критической: станки нуждаются в регулярном сервисе, ремонте и обновлении программного обеспечения.

Это открывает возможности для международных производителей и дилеров ограничить доступ РФ к запчастям, смазочным материалам и программному обеспечению, без которых поддержка производства танков станет значительно сложнее.

Несмотря на санкционное давление, "Уралвагонзавод" в 2024 году запустил новое производство танковых двигателей, используя те же импортные ЧПУ-станки. Поставки в рф продолжаются через третьи страны, но стали дороже, дольше и сложнее.

По словам руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, документирование каждого случая использования иностранных технологий помогает усиливать санкционный режим. Опубликованные данные содержат не только перечень оборудования, но и фотодоказательства, документы, видео и серийные номера, позволяющие отследить путь станков и блокировать их обслуживание.

Всего в разделе "Инструменты войны" уже собрана информация о более чем 1 400 единицах оборудования, работающих на 169 предприятиях российского ОПК.

Эксперты подчеркивают: для реального ограничения возможностей Кремля продолжать войну нужна консолидация международных усилий – от дипломатического давления до уголовной ответственности тех, кто помогает обходить санкции.

Степан Гафтко

Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Украина