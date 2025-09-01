"Уралвагонзавод" использует сотни импортных станков для производства бронетехники

ГУР МО Украины обнародовало новые данные о том, что "Уралвагонзавод" - ключевое предприятие российского ВПК - активно использует сотни единиц импортного высокотехнологичного оборудования, без которого производство бронетехники фактически невозможно. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Детали

Главное управление разведки Минобороны Украины в рамках проекта "War&Sanctions" опубликовало очередную подборку доказательств использования иностранных технологий в производстве российских танков и бронетехники. В разделе "Инструменты войны" собрана информация о более чем 260 станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ, работающих на мощностях "Уралвагонзавода".

Большинство оборудования было закуплено еще во время масштабной модернизации российского ВПК, которая стартовала в 2007 году и продолжалась накануне полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на то, что закупки осуществлялись до 2022 года, зависимость российского производителя от западных технологий остается критической: станки нуждаются в регулярном сервисе, ремонте и обновлении программного обеспечения.

Это открывает возможности для международных производителей и дилеров ограничить доступ РФ к запчастям, смазочным материалам и программному обеспечению, без которых поддержка производства танков станет значительно сложнее.

Несмотря на санкционное давление, "Уралвагонзавод" в 2024 году запустил новое производство танковых двигателей, используя те же импортные ЧПУ-станки. Поставки в рф продолжаются через третьи страны, но стали дороже, дольше и сложнее.

По словам руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, документирование каждого случая использования иностранных технологий помогает усиливать санкционный режим. Опубликованные данные содержат не только перечень оборудования, но и фотодоказательства, документы, видео и серийные номера, позволяющие отследить путь станков и блокировать их обслуживание.

Всего в разделе "Инструменты войны" уже собрана информация о более чем 1 400 единицах оборудования, работающих на 169 предприятиях российского ОПК.

Эксперты подчеркивают: для реального ограничения возможностей Кремля продолжать войну нужна консолидация международных усилий – от дипломатического давления до уголовной ответственности тех, кто помогает обходить санкции.

