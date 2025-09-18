$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 11609 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 9432 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 10286 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 17923 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 13188 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 39541 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42031 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32663 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31484 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Унікальну дерев'яну синагогу з Закарпаття перевезуть до музею та відреставрують

Київ • УНН

 • 44 перегляди

На Закарпатті у 2025 році перенесуть та відреставрують стародавню дерев'яну синагогу з села Великі Ком'яти до Закарпатського музею. Меморандум про співпрацю підписали представники Закарпатської ОВА, Генконсульства Угорщини, рабин Ужгорода та керівництво музею.

Унікальну дерев'яну синагогу з Закарпаття перевезуть до музею та відреставрують

У Берегівському районі, що на Закарпатті, у селі Великі Ком'яти розпочинають унікальний культурно-архітектурний проєкт – звідти перевезуть у Закарпатський музей стародавню синагогу і відреставрують її. Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України, пише УНН.

Деталі 

Як заявили в єврейській общині, це одна з небагатьох збережених дерев’яних синагог в Україні. 

18 вересня, у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту було підписано меморандум про співпрацю для перенесення та реставрації синагоги. Документ підписали директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаі, рабин Ужгорода та Закарпаття Мендель Вільгельм  і в.о. директора музею Василь Коцан

- йдеться у повідомленні єврейської общини в Телеграм.

Синагога, зведена у першій половині ХХ століття, була відкрита для наукової спільноти угорською дослідницею Оніко Гоздо.

Згодом львівські архітектори провели точні обміри будівлі, що дозволить максимально автентично відновити її після перенесення.

Перенесення та реставрація синагоги планується уже в 2025 році. Також буде відновлено її інтер'єр відповідно до історичних та релігійних канонів. 

Степан Гафтко

СуспільствоКультура
Угорщина
Україна
Ужгород