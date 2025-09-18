Унікальну дерев'яну синагогу з Закарпаття перевезуть до музею та відреставрують

У Берегівському районі, що на Закарпатті, у селі Великі Ком'яти розпочинають унікальний культурно-архітектурний проєкт – звідти перевезуть у Закарпатський музей стародавню синагогу і відреставрують її. Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України, пише УНН.

Деталі

Як заявили в єврейській общині, це одна з небагатьох збережених дерев’яних синагог в Україні.

18 вересня, у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту було підписано меморандум про співпрацю для перенесення та реставрації синагоги. Документ підписали директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаі, рабин Ужгорода та Закарпаття Мендель Вільгельм і в.о. директора музею Василь Коцан - йдеться у повідомленні єврейської общини в Телеграм.

Синагога, зведена у першій половині ХХ століття, була відкрита для наукової спільноти угорською дослідницею Оніко Гоздо.

Згодом львівські архітектори провели точні обміри будівлі, що дозволить максимально автентично відновити її після перенесення.

Перенесення та реставрація синагоги планується уже в 2025 році. Також буде відновлено її інтер'єр відповідно до історичних та релігійних канонів.

