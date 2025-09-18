Уникальную деревянную синагогу из Закарпатья перевезут в музей и отреставрируют

В Береговском районе Закарпатья, в селе Великие Комяты, начинается уникальный культурно-архитектурный проект – оттуда перевезут в Закарпатский музей древнюю синагогу и отреставрируют ее. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, пишет УНН.

Детали

Как заявили в еврейской общине, это одна из немногих сохранившихся деревянных синагог в Украине.

18 сентября в Закарпатском музее народной архитектуры и быта был подписан меморандум о сотрудничестве для переноса и реставрации синагоги. Документ подписали директор департамента культуры Закарпатской ОВА Евгений Тищук, Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бачкаи, раввин Ужгорода и Закарпатья Мендель Вильгельм и и.о. директора музея Василий Коцан - говорится в сообщении еврейской общины в Телеграм.

Синагога, построенная в первой половине ХХ века, была открыта для научного сообщества венгерской исследовательницей Онико Гоздо.

Впоследствии львовские архитекторы провели точные обмеры здания, что позволит максимально аутентично восстановить его после переноса.

Перенос и реставрация синагоги планируется уже в 2025 году. Также будет восстановлен ее интерьер в соответствии с историческими и религиозными канонами.

Минветеранов о Национальном военном кладбище: дискуссия о виде постоянных памятников продолжается