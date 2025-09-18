Уникальную деревянную синагогу из Закарпатья перевезут в музей и отреставрируют

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 3260 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 11527 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 9350 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 10252 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 17866 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 13175 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 39507 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42024 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32660 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31482 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.5м/с
54%
751мм
Популярные новости
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 21141 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 15595 просмотра
Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака18 сентября, 02:59 • 8404 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 14952 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 12316 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 1356 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 11540 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 12327 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 17875 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 39512 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Кир Стармер
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Канада
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 14964 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 21031 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 21487 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 20232 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 49663 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Уникальную деревянную синагогу из Закарпатья перевезут в музей и отреставрируют

Киев • УНН

 • 14 просмотра

На Закарпатье в 2025 году перенесут и отреставрируют древнюю деревянную синагогу из села Великие Комяты в Закарпатский музей. Меморандум о сотрудничестве подписали представители Закарпатской ОВА, Генконсульства Венгрии, раввин Ужгорода и руководство музея.

Уникальную деревянную синагогу из Закарпатья перевезут в музей и отреставрируют

В Береговском районе Закарпатья, в селе Великие Комяты, начинается уникальный культурно-архитектурный проект – оттуда перевезут в Закарпатский музей древнюю синагогу и отреставрируют ее. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, пишет УНН.

Детали 

Как заявили в еврейской общине, это одна из немногих сохранившихся деревянных синагог в Украине. 

18 сентября в Закарпатском музее народной архитектуры и быта был подписан меморандум о сотрудничестве для переноса и реставрации синагоги. Документ подписали директор департамента культуры Закарпатской ОВА Евгений Тищук, Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бачкаи, раввин Ужгорода и Закарпатья Мендель Вильгельм и и.о. директора музея Василий Коцан

- говорится в сообщении еврейской общины в Телеграм.

Синагога, построенная в первой половине ХХ века, была открыта для научного сообщества венгерской исследовательницей Онико Гоздо.

Впоследствии львовские архитекторы провели точные обмеры здания, что позволит максимально аутентично восстановить его после переноса.

Перенос и реставрация синагоги планируется уже в 2025 году. Также будет восстановлен ее интерьер в соответствии с историческими и религиозными канонами. 

Минветеранов о Национальном военном кладбище: дискуссия о виде постоянных памятников продолжается13.09.25, 15:48 • 5246 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКультура
Венгрия
Украина
Ужгород