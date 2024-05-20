Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанська одна людина загинула, троє поранені

Унаслідок обстрілів Вовчанська на Харківщині, здійснених російськими військовими у неділю, 19 травня, загинув мирний житель, є поранені. Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає УНН.

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19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік. Також сьогодні через обстріли з боку Росії у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків. У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури