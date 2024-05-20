В результате вражеских обстрелов Волчанска один человек погиб, трое ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  146923 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  143205 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  169956 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  153423 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  119212 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124355 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135100 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125490 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118759 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  271084 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  271084 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  259062 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  316520 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  335053 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  534059 просмотра

В результате вражеских обстрелов Волчанска один человек погиб, трое ранены

Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате российского обстрела Волчанска Харьковской области 19 мая.

Война •   •  1471 просмотра
В результате вражеских обстрелов Волчанска один человек погиб, трое ранены

Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів, включно з Роботиним, Вербовим, Парасковіївкою, Нетайловим, Яснобродовкою, Новопокровським, Керамікою, Берестовим, Зеленим і Бугриваткою, хоча Збройні сили України не підтвердили цієї інформації.

Война •   •  1813 просмотра
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Экс-глава Пентагона прокомментировал возможность ввода иностранных войск в Украину

Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс считает, что развертывание войск НАТО в Украине нельзя исключать или афишировать, подчеркивая важность предоставления Украине технической помощи, такой как системы противовоздушной обороны, артиллерия, ракеты и боеприпасы.

Война •   •  1499 просмотра
Экс-глава Пентагона прокомментировал возможность ввода иностранных войск в Украину

У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция

У нападавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог быть сообщник из полиции, которая удалила его аккаунт в Facebook и историю общения после нападения.

политика •   •  5153 просмотра
У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция

The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси исчез после встречи с президентом Азербайджана, и власти ищут способ объявить о его возможной смерти, не вызывая хаоса.

политика •   •  8856 просмотра
The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове, Украина, произошел взрыв, хотя воздушная тревога не объявлялась, а причина взрыва не была сообщена сразу.

Общество •   •  9886 просмотра
В Харькове был слышен взрыв

Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких

88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз заболел пневмонией и проходит лечение антибиотиками после того, как был госпитализирован из-за высокой температуры и боли в суставах.

политика •   •  10749 просмотра
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких

Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии

Потепление несколько уменьшило потребление электроэнергии в Украине, но вынужденные ограничения и отключения будут продолжаться месяцами из-за убытков от российских атак, по словам руководителя "Укрэнерго".

Война •   •  11614 просмотра
Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии

Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб

Ожесточенные бои продолжаются на Северском и Покровском направлениях, где российские войска осуществляют многочисленные неудачные попытки прорвать украинскую оборону, неся значительные потери.

Война •   •  12821 просмотра
Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб

Оккупанты обстреляли 13 общин Сумской области за сутки

Российские войска обстреляли 13 населенных пунктов в Сумской области в течение ночи, зафиксировав 236 взрывов от артиллерии, минометов, гранат и ударов беспилотников, в результате чего один мирный житель получил ранения.

Общество •   •  13921 просмотра
Оккупанты обстреляли 13 общин Сумской области за сутки