Умєров провів зустріч із головою Мінстратегпрому: зброї буде більше
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним збільшення виробництва зброї для фронту, повідомляє УНН.
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«З командою провели зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним і його командою. Обговорили збільшення виробництва зброї для фронту і кооперацію із іноземними партнерами. Зброї буде більше!», - написав Умєров у Facebook.
Нагадаємо
Як повідомляв міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, Україна нарощує темпи виробництва своєї оборонної промисловості та планує випускати десятки тисяч безпілотників щомісяця до кінця цього року.
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