Двопартійна підтримка США сприяє боротьбі проти російської агресії — Умєров
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві із делегацією членів Конгресу США, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії. Міністр оборони України поінформував конгресменів про ситуацію на фронті, нагальні військові потреби і види зброї, якими США можуть посилити українську армію. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передає УНН.
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Зазначається, що пріоритетами для команди Міноборони України є наближення до стандартів НАТО, удосконалення закупівельних процедур для армії та локалізація в Україні виробництва зброї.
Рустем Умєров запросив американських виробників зброї до співпраці.
Також сторони зачепили питання використання дронів на полі бою, планів України збільшити їхнє виробництво і роботи над удосконаленням програмного забезпечення.
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