Умєров - главі Пентагону: ворог втратив у районі Авдіївки приблизно 4 тисячі солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Втрати ворога у районі Авдіївки – приблизно 4 тисячі солдат. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у телефонній розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном, передає УНН.
Міністр Умєров поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.
Цитата
“Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину — приблизно 4 тисячі солдат”, — цитує Міноборони України слова Умєрова.
Деталі
Крім того українська сторона вдячна за продовження ефективної співпраці та постачання Україні артилерійських боєприпасів.
Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях, додали у Міноборони.
Нагадаємо
Голова оборонного відомства України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову, під час якої обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".