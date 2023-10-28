Умеров - главе Пентагона: враг потерял в районе Авдеевки около 4 тысяч солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Потери врага в районе Авдеевки – примерно 4 тысячи солдат. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином, передает УНН.
Министр Умеров поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.
Цитата
“Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту — примерно 4 тысячи солдат”, — цитирует Минобороны Украины слова Умерова.
Детали
Кроме того украинская сторона благодарна за продолжение эффективного сотрудничества и поставки Украине артиллерийских боеприпасов.
Дальнейшая поставка ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях, добавили в Минобороны.
Напомним
Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, во время которого обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".