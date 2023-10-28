Умєров провів телефонну розмову з Остіном: обговорили майбутній “Рамштайн”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова оборонного відомства України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову, під час якої обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн". Про це інформує пресслужба Пентагону, пише УНН.
Цитата
"Міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити поточну безпекову допомогу США для України в умовах російської агресії, а також плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України, яке знову збере близько 50 країн-союзниць, які підтримують Україну. Держсекретар Остін і міністр Умеров також обговорили останні події на місцях в Україні", — йдеться у повідомленні.
Міністри наголосили, що підтримуватимуть тісний контакт.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський подякував американцям за новий пакет оборонної підтримки для України. Та відзначив, що важливо, аби “у ворогів свободи не виникало ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону”.