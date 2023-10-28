Умеров провел телефонный разговор с Остином: обсудили будущий "Рамштайн"

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"Министр обороны США Ллойд Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить текущую помощь США по безопасности для Украины в условиях российской агрессии, а также планы относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое вновь соберет около 50 стран-союзниц, которые поддерживают Украину. Госсекретарь Остин и министр Умеров также обсудили последние события на местах в Украине", — говорится в сообщении.

Министры подчеркнули, что будут поддерживать тесный контакт.

Напомним



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американцев за новый пакет оборонной поддержки для Украины. И отметил, что важно, чтобы “у врагов свободы не возникало иллюзий, что защита свободы может не выдержать оборонного марафона”.