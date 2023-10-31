Умеров провел встречу с главой Минстратегпрома: оружия будет больше
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным увеличение производства оружия для фронта, сообщает УНН.
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«С командой провели встречу с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным и его командой. Обсудили увеличение производства оружия для фронта и кооперацию с иностранными партнерами. Оружия будет больше!», - написал Умеров в Facebook.
Напомним
Как сообщал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, Украина наращивает темпы производства своей оборонной промышленности и планирует выпускать десятки тысяч беспилотников ежемесячно до конца этого года.
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