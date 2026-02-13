Умєров розкрив основні завдання нової комісії з питань військово-промислової політики при РНБО
Президент України утворив Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій при РНБО. Її завдання – об'єднати державні рішення, потреби фронту та можливості виробників для посилення обороноздатності.
Деталі
Умєров наголосив, що технології сьогодні визначають результат на полі бою. FPV-дрони вже забезпечують понад 60% втрат ворога. Дрони-перехоплювачі стали українською інновацією у ППО. Сучасна українська зброя дає Силам оборони реальну перевагу.
Щоб системно масштабувати ці спроможності, Президент України утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій. Її завдання – звести в одну систему державні рішення, потреби фронту та можливості виробників. Скоротити шлях від ідеї до застосування. Сконцентрувати ресурси на тих технологіях, які дають найбільший ефект у бою
За його словами, найближчим часом буде затверджено положення та склад Комісії.
Наша мета – посилення обороноздатність держави через технології в найкоротші терміни
