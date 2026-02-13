$42.990.04
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Умєров розкрив основні завдання нової комісії з питань військово-промислової політики при РНБО

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президент України утворив Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій при РНБО. Її завдання – об'єднати державні рішення, потреби фронту та можливості виробників для посилення обороноздатності.

Умєров розкрив основні завдання нової комісії з питань військово-промислової політики при РНБО

Президент України утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій. Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, завдання комісії – звести в одну систему державні рішення, потреби фронту та можливості виробників, передає УНН.

Деталі

Умєров наголосив, що технології сьогодні визначають результат на полі бою. FPV-дрони вже забезпечують понад 60% втрат ворога. Дрони-перехоплювачі стали українською інновацією у ППО. Сучасна українська зброя дає Силам оборони реальну перевагу.

Щоб системно масштабувати ці спроможності, Президент України утворив при РНБО Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій. Її завдання – звести в одну систему державні рішення, потреби фронту та можливості виробників. Скоротити шлях від ідеї до застосування. Сконцентрувати ресурси на тих технологіях, які дають найбільший ефект у бою 

- повідомив секретар РНБО.

За його словами, найближчим часом буде затверджено положення та склад Комісії.

Наша мета – посилення обороноздатність держави через технології в найкоротші терміни 

- резюмував Умєров.

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Україна