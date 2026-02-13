Умеров раскрыл основные задачи новой комиссии по вопросам военно-промышленной политики при СНБО

Президент Украины создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий. Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, задача комиссии – свести в одну систему государственные решения, потребности фронта и возможности производителей, передает УНН.

Умеров подчеркнул, что технологии сегодня определяют результат на поле боя. FPV-дроны уже обеспечивают более 60% потерь врага. Дроны-перехватчики стали украинской инновацией в ПВО. Современное украинское оружие дает Силам обороны реальное преимущество.

Чтобы системно масштабировать эти возможности, Президент Украины создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий. Ее задача – свести в одну систему государственные решения, потребности фронта и возможности производителей. Сократить путь от идеи до применения. Сконцентрировать ресурсы на тех технологиях, которые дают наибольший эффект в бою