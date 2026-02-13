$42.990.04
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Умеров раскрыл основные задачи новой комиссии по вопросам военно-промышленной политики при СНБО

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент Украины создал Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий при СНБО. Ее задача – объединить государственные решения, потребности фронта и возможности производителей для усиления обороноспособности.

Умеров раскрыл основные задачи новой комиссии по вопросам военно-промышленной политики при СНБО

Президент Украины создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий. Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, задача комиссии – свести в одну систему государственные решения, потребности фронта и возможности производителей, передает УНН.

Детали

Умеров подчеркнул, что технологии сегодня определяют результат на поле боя. FPV-дроны уже обеспечивают более 60% потерь врага. Дроны-перехватчики стали украинской инновацией в ПВО. Современное украинское оружие дает Силам обороны реальное преимущество.

Чтобы системно масштабировать эти возможности, Президент Украины создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий. Ее задача – свести в одну систему государственные решения, потребности фронта и возможности производителей. Сократить путь от идеи до применения. Сконцентрировать ресурсы на тех технологиях, которые дают наибольший эффект в бою

- сообщил секретарь СНБО.

По его словам, в ближайшее время будет утверждено положение и состав Комиссии.

Наша цель – усиление обороноспособности государства через технологии в кратчайшие сроки

- резюмировал Умеров.

Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия12.02.26, 15:47 • 59342 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Техника
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина