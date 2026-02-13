Умеров раскрыл основные задачи новой комиссии по вопросам военно-промышленной политики при СНБО
Президент Украины создал Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий при СНБО. Ее задача – объединить государственные решения, потребности фронта и возможности производителей для усиления обороноспособности.
Детали
Умеров подчеркнул, что технологии сегодня определяют результат на поле боя. FPV-дроны уже обеспечивают более 60% потерь врага. Дроны-перехватчики стали украинской инновацией в ПВО. Современное украинское оружие дает Силам обороны реальное преимущество.
Чтобы системно масштабировать эти возможности, Президент Украины создал при СНБО Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий. Ее задача – свести в одну систему государственные решения, потребности фронта и возможности производителей. Сократить путь от идеи до применения. Сконцентрировать ресурсы на тех технологиях, которые дают наибольший эффект в бою
По его словам, в ближайшее время будет утверждено положение и состав Комиссии.
Наша цель – усиление обороноспособности государства через технологии в кратчайшие сроки
