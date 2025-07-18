Уламки російського безпілотника впали у приватному секторі Києва
Київ • УНН
Увечері 18 липня у Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Інформація про постраждалих відсутня.
Увечері 18 липня в одному з районів столиці України зафіксоване падіння уламків російського безпілотника. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.
В Дарницькому районі зафіксоване падіння уламків ворожого БпЛА в приватному секторі
"Інформація про постраждалих відсутня", - додали в КМВА.
Нагадамо
Увечері 18 липня у Києві та поблизу столиці активно працюють сили протиповітряної оборони. Міський голова Віталій Кличко закликав мешканців не залишати укриттів.
Трамп під час розмови із Зеленським 4 липня сказав, що Україні потрібно перейти в наступ - WP18.07.25, 14:16 • 6034 перегляди