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Обломки российского беспилотника упали в частном секторе Киева

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Вечером 18 июля в Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА. Информация о пострадавших отсутствует.

Обломки российского беспилотника упали в частном секторе Киева

Вечером 18 июля в одном из районов столицы Украины зафиксировано падение обломков российского беспилотника. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА в частном секторе

- говорится в сообщении.

"Информация о пострадавших отсутствует", - добавили в КГВА.

Напомним

Вечером 18 июля в Киеве и вблизи столицы активно работают силы противовоздушной обороны. Городской голова Виталий Кличко призвал жителей не покидать укрытий.

Трамп во время разговора с Зеленским 4 июля сказал, что Украине нужно перейти в наступление - WP18.07.25, 14:16 • 5994 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
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