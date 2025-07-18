Обломки российского беспилотника упали в частном секторе Киева
Киев • УНН
Вечером 18 июля в Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА. Информация о пострадавших отсутствует.
Вечером 18 июля в одном из районов столицы Украины зафиксировано падение обломков российского беспилотника. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА в частном секторе
"Информация о пострадавших отсутствует", - добавили в КГВА.
Напомним
Вечером 18 июля в Киеве и вблизи столицы активно работают силы противовоздушной обороны. Городской голова Виталий Кличко призвал жителей не покидать укрытий.
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