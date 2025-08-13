"Укрзалізниця" заблокувала 271 акаунт перекупників квитків та посилила контроль онлайн-продажів

"Укрзалізниця" посилила моніторинг онлайн-продажів квитків і заблокувала 271 акаунт користувачів, які системно скуповували квитки на внутрішні маршрути та намагалися обійти обмеження застосунку. За рік кількість заблокованих акаунтів перевищила 3,8 тис. Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише УНН.

За результатами посиленого контролю онлайн-купівель квитків на внутрішні маршрути, "Укрзалізниця" виявила користувачів, які використовували застосунок для спекуляцій. Серед порушників – ті, хто створював численні пов’язані акаунти, утримував квитки без оплати або купував їх на різні прізвища, намагаючись обійти антифрод-систему.

За минулий тиждень, з 4 по 10 серпня, система виявила і заблокувала 271 підозрілий акаунт, а з березня загальна кількість заблокованих користувачів, які вчиняли підозрілі дії, становить 3806.

"Укрзалізниця" застосовує комплекс заходів, аналогічний фінансовим установам: посилена ідентифікація клієнтів, моніторинг аномальної активності, облік кількості придбаних квитків, різних прізвищ та способів утримання квитків у системі. Мета цих заходів - забезпечити добросовісним пасажирам доступ до квитків навіть у пікові сезони" - повідомили в компанії.

Серед найпоказовіших випадків: користувач, який створив 8 акаунтів для обходу блокування; група з 18 пов’язаних акаунтів одного користувача; акаунт, який 134 рази бронював квитки на 15 хвилин без оплати; а також користувач, що придбав понад 200 квитків, прикриваючись "допомогою дитячим групам", але офіційних підтверджень цього не було.

Крім того, "Укрзалізниця" співпрацює з великими агентами з продажу квитків для блокування шкідливого програмного забезпечення, яке намагається отримати доступ до системи через сторонні сервіси. Якщо такі вразливості не буде ліквідовано, сервіси відключать.

Нагадують, що застосунок УЗ призначений для індивідуальних подорожей або поїздок родинами. Для групових поїздок передбачено спеціальний сервіс, який працює прозоро та обробляє заявки у порядку черги, з пріоритетом дитячих та пільгових груп.

У пікові дні на деяких напрямках понад 60% місць уже резервуються для групових перевезень, тому частина заявок може залишатися непогодженою, що є нормою через обмежену пропускну здатність рухомого складу.

Другий тиждень поспіль "Укрзалізниця" фіксує рекордну кількість запитів на залізничні квитки - 5-8 пасажирів на одне місце, що призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів.