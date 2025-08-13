$41.430.02
Ексклюзив
10:06 • 2858 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 9844 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 9494 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 16835 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 15072 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 35773 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 27649 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 55648 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81265 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51636 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
"Укрзалізниця" заблокувала 271 акаунт перекупників квитків та посилила контроль онлайн-продажів

Київ • УНН

 308 перегляди

Укрзалізниця посилила моніторинг онлайн-продажів квитків, заблокувавши 271 акаунт за тиждень та понад 3,8 тис. з березня. Користувачі створювали численні акаунти, бронювали квитки без оплати та купували їх на різні прізвища.

"Укрзалізниця" заблокувала 271 акаунт перекупників квитків та посилила контроль онлайн-продажів

"Укрзалізниця" посилила моніторинг онлайн-продажів квитків і заблокувала 271 акаунт користувачів, які системно скуповували квитки на внутрішні маршрути та намагалися обійти обмеження застосунку. За рік кількість заблокованих акаунтів перевищила 3,8 тис. Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише УНН.

Деталі

За результатами посиленого контролю онлайн-купівель квитків на внутрішні маршрути, "Укрзалізниця" виявила користувачів, які використовували застосунок для спекуляцій. Серед порушників – ті, хто створював численні пов’язані акаунти, утримував квитки без оплати або купував їх на різні прізвища, намагаючись обійти антифрод-систему.

За минулий тиждень, з 4 по 10 серпня, система виявила і заблокувала 271 підозрілий акаунт, а з березня загальна кількість заблокованих користувачів, які вчиняли підозрілі дії, становить 3806.

"Укрзалізниця" застосовує комплекс заходів, аналогічний фінансовим установам: посилена ідентифікація клієнтів, моніторинг аномальної активності, облік кількості придбаних квитків, різних прізвищ та способів утримання квитків у системі. Мета цих заходів - забезпечити добросовісним пасажирам доступ до квитків навіть у пікові сезони"

- повідомили в компанії.

Серед найпоказовіших випадків: користувач, який створив 8 акаунтів для обходу блокування; група з 18 пов’язаних акаунтів одного користувача; акаунт, який 134 рази бронював квитки на 15 хвилин без оплати; а також користувач, що придбав понад 200 квитків, прикриваючись "допомогою дитячим групам", але офіційних підтверджень цього не було.

Укрзалізниця запускає додатковий поїзд Київ - Одеса у серпні12.08.25, 15:30 • 2438 переглядiв

Крім того, "Укрзалізниця" співпрацює з великими агентами з продажу квитків для блокування шкідливого програмного забезпечення, яке намагається отримати доступ до системи через сторонні сервіси. Якщо такі вразливості не буде ліквідовано, сервіси відключать.

Нагадують, що застосунок УЗ призначений для індивідуальних подорожей або поїздок родинами. Для групових поїздок передбачено спеціальний сервіс, який працює прозоро та обробляє заявки у порядку черги, з пріоритетом дитячих та пільгових груп.

У пікові дні на деяких напрямках понад 60% місць уже резервуються для групових перевезень, тому частина заявок може залишатися непогодженою, що є нормою через обмежену пропускну здатність рухомого складу.

Нагадаємо

Другий тиждень поспіль "Укрзалізниця" фіксує рекордну кількість запитів на залізничні квитки - 5-8 пасажирів на одне місце, що призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів.

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НПТехнології
Українська залізниця