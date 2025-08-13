$41.430.02
Эксклюзив
10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
"Укрзалізниця" заблокировала 271 аккаунт перекупщиков билетов и усилила контроль онлайн-продаж

Киев • УНН

 • 274 просмотра

"Укрзалізниця" усилила мониторинг онлайн-продаж билетов, заблокировав 271 аккаунт за неделю и более 3,8 тыс. с марта. Пользователи создавали многочисленные аккаунты, бронировали билеты без оплаты и покупали их на разные фамилии.

"Укрзалізниця" заблокировала 271 аккаунт перекупщиков билетов и усилила контроль онлайн-продаж

"Укрзалізниця" усилила мониторинг онлайн-продаж билетов и заблокировала 271 аккаунт пользователей, которые системно скупали билеты на внутренние маршруты и пытались обойти ограничения приложения. За год количество заблокированных аккаунтов превысило 3,8 тыс. Об этом сообщили в "Укрзалізниці", пишет УНН.

Детали

По результатам усиленного контроля онлайн-покупок билетов на внутренние маршруты, "Укрзалізниця" выявила пользователей, которые использовали приложение для спекуляций. Среди нарушителей – те, кто создавал многочисленные связанные аккаунты, удерживал билеты без оплаты или покупал их на разные фамилии, пытаясь обойти антифрод-систему.

За прошедшую неделю, с 4 по 10 августа, система выявила и заблокировала 271 подозрительный аккаунт, а с марта общее количество заблокированных пользователей, совершавших подозрительные действия, составляет 3806.

"Укрзалізниця" применяет комплекс мер, аналогичный финансовым учреждениям: усиленная идентификация клиентов, мониторинг аномальной активности, учет количества приобретенных билетов, разных фамилий и способов удержания билетов в системе. Цель этих мер - обеспечить добросовестным пассажирам доступ к билетам даже в пиковые сезоны"

- сообщили в компании.

Среди наиболее показательных случаев: пользователь, который создал 8 аккаунтов для обхода блокировки; группа из 18 связанных аккаунтов одного пользователя; аккаунт, который 134 раза бронировал билеты на 15 минут без оплаты; а также пользователь, купивший более 200 билетов, прикрываясь "помощью детским группам", но официальных подтверждений этого не было.

Укрзалізниця запускает дополнительный поезд Киев - Одесса в августе12.08.2025, 15:30 • 2438 просмотров

Кроме того, "Укрзалізниця" сотрудничает с крупными агентами по продаже билетов для блокировки вредоносного программного обеспечения, которое пытается получить доступ к системе через сторонние сервисы. Если такие уязвимости не будут устранены, сервисы отключат.

Напоминают, что приложение УЗ предназначено для индивидуальных путешествий или поездок семьями. Для групповых поездок предусмотрен специальный сервис, который работает прозрачно и обрабатывает заявки в порядке очереди, с приоритетом детских и льготных групп.

В пиковые дни на некоторых направлениях более 60% мест уже резервируются для групповых перевозок, поэтому часть заявок может оставаться несогласованной, что является нормой из-за ограниченной пропускной способности подвижного состава.

Напомним

Вторую неделю подряд "Укрзалізниця" фиксирует рекордное количество запросов на железнодорожные билеты - 5-8 пассажиров на одно место, что приводит к быстрому раскупанию билетов сразу после открытия продаж.

Степан Гафтко

Украинская железная дорога