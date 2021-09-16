Укрзалізниця починає міжнародну співпрацю з Deutsche Bahn з непрозорих схем - Мурдій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу", член ТСК Ігор Мурдій у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що Укрзалізниця починає співпрацю з Deutsche Bahn Engineering & Consulting з порушення законодавства, передає УНН.
Цитата:
“Якщо Укрзалізниця дійсно має бажання рівнятися на своїх колег з Німеччини, то рівнятися потрібно в усьому. Європейськими мають бути не лише логістика та комфорт українських поїздів, а й неухильне дотримання вимог законодавства при закупівлях товарів та послуг. А інакше, це політика подвійних стандартів”, — повідомив він.
Детальніше
Зараз ТСК по Укрзалізниці детально вивчає обставини укладення договору на суму 831 тис. євро між ПрАТ “Київський електровагоноремонтний завод” та консалтинговою фірмою Deutsche Bahn Engineering & Consulting, пояснює нардеп.
“У результаті аналізу технічного завдання, договору та додатків до нього, а також, вивчення процедури проведення закупівлі, експерти ТСК дійшли висновків щодо наявності ознак порушення законодавства про публічні закупівлі посадовими особами ПрАТ “Київський електровагоноремонтний завод” та посадовими особами АТ “Укрзалізниця”, — продовжив Мурдій.
Зокрема, процедура спрощеної закупівлі послуг, у результаті якої підписано договір між ПрАТ “КЕВРЗ” та Deutsche Bahn Engineering & Consulting, за всіма ознаками, є намаганням уникнути відкритих міжнародних торгів через Prozorro, вважає політик.
“І замовником цих послуг, якби не схематоз, мало б бути не ремонтне підприємство, а безпосередньо АТ "Укрзалізниця“. ТСК ще потрібен певний час для аналізу більшої кількості матеріалів щодо цієї закупівлі, але вже можна стверджувати, що ініціатори такої непрозорої схеми можуть підірвати довіру міжнародних партнерів на старті проєкту”, — написав член ТСК.
Доповнення
9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.
ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії торік.
За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.