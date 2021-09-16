Укрзализныця начинает международное сотрудничество с Deutsche Bahn с непрозрачных схем - Мурдий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член ВСК Игорь Мурдий в своем Telegram-канале сообщил о том, что Укрзализныця начинает сотрудничество с Deutsche Bahn Engineering & Consulting с нарушением законодательства, передает УНН.
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"Если Укрзализныця действительно желает равняться на своих коллег из Германии, то равняться нужно во всем. Европейскими должны быть не только логистика и комфорт украинских поездов, но и неукоснительное соблюдение требований законодательства при закупках товаров и услуг. А иначе, это политика двойных стандартов", - сообщил он.
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Сейчас ВСК по Укрзализныци детально изучает обстоятельства заключения договора на сумму 831 тыс. евро между ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" и консалтинговой фирмой Deutsche Bahn Engineering & Consulting, объясняет нардеп.
"В результате анализа технического задания, договора и приложений к нему, а также изучения процедуры проведения закупки, эксперты ВСК пришли к выводу о наличии признаков нарушения законодательства о публичных закупках должностными лицами ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" и должностными лицами АО "Укрзализныця", - продолжил Мурдий.
В частности, процедура упрощенной закупки услуг, в результате которой подписан договор между ЧАО "КЭВРЗ" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting, по всей видимости, является попыткой избежать открытых международных торгов через Prozorro, считает политик.
"И заказчиком этих услуг, если бы не схематоз, должно быть не ремонтное предприятие, а непосредственно АО "Укрзализныця". ВСК еще требуется определенное время для анализа большего количества материалов по этой закупке, но уже можно утверждать, что инициаторы такой непрозрачной схемы могут подорвать доверие международных партнеров на старте проекта", - написал член ВСК.
Дополнение
9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.
ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.
За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.