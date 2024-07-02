Укрпошта відкрила потужний сортувальний термінал в Одесі
Київ • УНН
Укрпошта відкрила потужний автоматизований сортувальний термінал в Одесі, здатний обробляти до 270 тисяч посилок на день для швидкої доставки по півдню України.
Укрпошта відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі, який забезпечує швидку обробку й доставку відправлень для всього півдня України. Про це повідомляє Міністерство відновлення України, пише УНН.
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Зазначається, що новий логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями забезпечує швидку обробку й доставку відправлень для всього півдня України.
На терміналі встановлене обладнання та програмне забезпечення українського виробника, з можливістю обробки трьох посилок на секунду, або ж до 270 тисяч дрібних та великих відправлень на добу. Разом із перебудовою логістичних маршрутів це зробить можливим доставку відправлень клієнтам в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях протягом доби після сортування.
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