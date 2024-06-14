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На заміну знищених рф: "Укрпошта" почала виготовляти "контейнерні відділення"

На заміну знищених рф: "Укрпошта" почала виготовляти "контейнерні відділення"

Київ • УНН

 • 16669 перегляди

Укрпошта запустила новий проект мобільних відділень контейнерного типу для відновлення роботи зруйнованих Росією відділень, і перші такі «контейнери» вже з'явилися в Харківській області.

В "Укрпошті" запустили новий проєкт - мобільні відділення контейнерного типу. Очікується, що завдяки цьому можна буде швидше відновлювати роботу на місці знищених росією відділень. Про це заявив гендиректора АТ Укрпошта Ігор Смілянський, передає УНН.

Деталі 

(...) таке відділення контейнерного типу і "зроблене в Україні" ми пілотуємо на заміну знищених (...)

- розповів Смілянський. 

За його словами, перші "контейнери" Укрпошти вже з'явились у Харківській області, але точну локацію Смілянський не став називати з міркувань безпеки.

Ми хочемо ще обкатати всі плюси та мінуси, щоб вже вийти на масове впровадження, бо, на жаль, є де

- зауважив гендиректор Укрпошти.
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Нагадаємо

Укрпошта запустила проєкт "Укрпошта. Аптека", який охоплює Донеччину, Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину. Очікується, що це допоможе надати доступ до ліків в населених пунктах, де аптеки зруйновані внаслідок війни.

Володимир Омельченко

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