В "Укрпочте" запустили новый проект - мобильные отделения контейнерного типа. Ожидается, что благодаря этому можно будет быстрее восстанавливать работу на месте уничтоженных россией отделений. Об этом заявил гендиректора АО Укрпочта Игорь Смелянский, передает УНН.

Детали

(...) такое отделение контейнерного типа и "сделанное в Украине" мы пилотируем на замену уничтоженных (...) - рассказал Смелянский.

По его словам, первые "контейнеры" Укрпочты уже появились в Харьковской области, но точную локацию Смелянский не стал называть из соображений безопасности.

Мы хотим еще обкатать все плюсы и минусы, чтобы уже выйти на массовое внедрение, потому что, к сожалению, есть где - отметил гендиректор Укрпочты.

Напомним

Укрпочта запустила проект "Укрпочта. Аптека", который охватывает Донецкую, Сумскую, Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области. Ожидается, что это поможет предоставить доступ к лекарствам в населенных пунктах, где аптеки разрушены в результате войны.