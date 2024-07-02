Укрпочта открыла логистический терминал с автоматизированными сортировочными линиями в Одессе, который обеспечивает быструю обработку и доставку отправлений для всего юга Украины. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новый логистический терминал с автоматизированными сортировочными линиями обеспечивает быструю обработку и доставку отправлений для всего юга Украины.

На терминале установлено оборудование и программное обеспечение украинского производителя, с возможностью обработки трех посылок в секунду, или же до 270 тысяч мелких и крупных отправлений в сутки. Вместе с перестройкой логистических маршрутов это сделает возможным доставку отправлений клиентам в Одесской, Херсонской и Николаевской областях в течение суток после сортировки.

Напомним

Укрпочта запустила новый проект мобильных отделений контейнерного типа для восстановления работы разрушенных россией отделений, и первые такие "контейнеры" уже появились в Харьковской области.