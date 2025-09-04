"Укренерго" створило серйозний запас запасних частин для відновлення обладнання через атаки рф - член Наглядової Ради

Компанією "Укренерго" створено досить серйозний запас запасних частин для відновлення обладнання через ворожі атаки. Про це заявив член Наглядової Ради "НЕК Укренерго" Юрій Бойко під час брифінгу, передає УНН.

Бойко прокоментував, чи є достатня кількість запасних запчастин, щоб відновлювати інфраструктуру досить швидко.

Я відповім на прикладі компанії, яку представляю (Укренерго – ред.). Ми розуміємо, що навіть маючи, мабуть, найкращу в Україні систему фізичного захисту, пасивного фізичного захисту нашого критичного обладнання, забезпечити мінімізацію, чи уникнення наслідків від можливих обстрілів, пасивним захистом не можливо. Цілком очевидно, що якісь ракети та дрони будуть прилітати та прилітають на наші об'єкти, тому з одного боку потрібно захистити найбільш дороговартісне обладнання й те, яке найважче та найдовше виготовляти. Але всю територію підстанції – 20-70 гектарів площею захистити неможливо

Він зазначив, що за таких обставин наявність захисних частин тих ключових елементів, які дозволяють швидко відновити працездатність обєкта є критичною.

Компанією створено досить серйозний запас запасних частин. Якщо брати останні 2-3 тижні, коли ворог почав активно обстрілювати об'єкти, в тому числі Укренерго, зокрема по Сумській області, то були факти пошкодження обладнання через дронові атаки. На сьогодні вдавалося відновлювальні роботи практично завершувати в межах робочого дня