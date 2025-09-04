"Укрэнерго" создало серьезный запас запасных частей для восстановления оборудования из-за атак рф - член Наблюдательного Совета

Компания "Укрэнерго" создала достаточно серьезный запас запасных частей для восстановления оборудования после вражеских атак. Об этом заявил член Наблюдательного Совета "НЭК Укрэнерго" Юрий Бойко во время брифинга, передает УНН.

Бойко прокомментировал, достаточно ли запасных частей, чтобы восстанавливать инфраструктуру достаточно быстро.

Я отвечу на примере компании, которую представляю (Укрэнерго – ред.). Мы понимаем, что даже имея, пожалуй, лучшую в Украине систему физической защиты, пассивной физической защиты нашего критического оборудования, обеспечить минимизацию или избежание последствий от возможных обстрелов пассивной защитой невозможно. Вполне очевидно, что какие-то ракеты и дроны будут прилетать и прилетают на наши объекты, поэтому с одной стороны нужно защитить наиболее дорогостоящее оборудование и то, которое труднее и дольше изготавливать. Но всю территорию подстанции – 20-70 гектаров площадью защитить невозможно

Он отметил, что в таких обстоятельствах наличие защитных частей тех ключевых элементов, которые позволяют быстро восстановить работоспособность объекта, является критическим.

Компанией создан достаточно серьезный запас запасных частей. Если брать последние 2-3 недели, когда враг начал активно обстреливать объекты, в том числе Укрэнерго, в частности по Сумской области, то были факты повреждения оборудования из-за дроновых атак. На сегодня удавалось восстановительные работы практически завершать в пределах рабочего дня