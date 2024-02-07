Укренерго повідомило, коли почнуть відновлювати світло у Києві
Київ • УНН
Відключення електроенергії в деяких районах Києва були спричинені пошкодженням розподільчих мереж внаслідок російської атаки, в той час як основні електромережі працювали в нормальному режимі.
У Києві відключення електроенергії у споживачів під час чергової атаки рф сталося через пошкодження в розподільчих мережах, магістральні мережі працюють нормально. Роботи для повернення світла киянам почнуться після відбою тривоги та дозволу військових. Про це повідомили в середу в Укренерго, пише УНН.
Через пошкодження в розподільчих мережах є відключення споживачів в Києві. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою тривоги та дозволу військових. Магістральні мережі працюють у нормальному режимі
Атака рф на Київ: частина міста без світла, у Дніпровський район прямують медики07.02.24, 08:07 • 43471 перегляд