Укренерго повідомило, коли почнуть відновлювати світло у Києві

У Києві відключення електроенергії у споживачів під час чергової атаки рф сталося через пошкодження в розподільчих мережах, магістральні мережі працюють нормально. Роботи для повернення світла киянам почнуться після відбою тривоги та дозволу військових. Про це повідомили в середу в Укренерго, пише УНН.

Через пошкодження в розподільчих мережах є відключення споживачів в Києві. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою тривоги та дозволу військових. Магістральні мережі працюють у нормальному режимі - повідомили в Укренерго у соцмережах.

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