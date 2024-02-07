Укрэнерго сообщило, когда начнут восстанавливать свет в Киеве
Отключения электроэнергии в некоторых районах Киева были вызваны повреждением распределительных сетей в результате российской атаки, в то время как основные электросети работали в нормальном режиме.
Атака рф на Николаев: мужчина, которого госпитализировали с ранениями, умер
Мужчина умер в реанимации в Николаеве от тяжелых минно-взрывных и черепно-мозговых травм, полученных во время российского обстрела города.
Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА
Ракетный удар по Киеву повредил линии электропередачи, вызвал пожар в здании и отключение электроэнергии у некоторых потребителей.
В Киеве сообщили о работе ПВО
В КГВА сообщили о работе ППО в Киеве.
Атака рф на Киев: мэр сообщил об одном пострадавшем
Один человек получил ранения в результате вражеской атаки в Днепровском районе Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.
Атака рф на Киев: часть города без света, в Днепровский район направляются медики
Российский ракетный обстрел повредил линии электропередач, из-за чего часть Киева осталась без света.
Небольшой мокрый снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз на 7 февраля
По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра ночью и днем на большей части территории Украины ожидается небольшой мокрый снег, дождь и порывистый ветер.
Атака рф на Николаев: повреждены жилые дома, есть раненые
По словам мэра Николаева, в результате нападения россии в городе были повреждены жилые дома, есть раненые и госпитализирован один человек.
Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО
В Киеве снова прогремели взрывы. По данным КГВА, работают силы ПВО
Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию
Генеральный штаб Польши заявил, что они используют авиацию для защиты своего воздушного пространства из-за интенсивной активности российской авиации дальнего действия, связанной с ее массированной ракетной атакой на Украину.