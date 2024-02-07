Укрэнерго сообщило, когда начнут восстанавливать свет в Киеве

В Киеве отключение электроэнергии у потребителей во время очередной атаки рф произошло из-за повреждения в распределительных сетях, магистральные сети работают нормально. Работы для возвращения света киевлянам начнутся после отбоя тревоги и разрешения военных. Об этом сообщили в среду в Укрэнерго, пишет УНН.

Из-за повреждения в распределительных сетях есть отключения потребителей в Киеве. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после отбоя тревоги и разрешения военных. Магистральные сети работают в нормальном режиме - сообщили в Укрэнерго в соцсетях.

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