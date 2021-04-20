Україну обрали до складу Виконавчої ради ООН-Жінки на 2022-2024 роки: що це значить

Деталі

Обрання України до складу керівного органу ООН-Жінки стало підтвердженням послідовного дотримання нашою державою стратегічного курсу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на національному та міжнародному рівнях. У складі Виконавчої ради українська сторона продовжить зміцнювати жіноче лідерство та просувати участь жінок у політичних процесах, зокрема в контексті реалізації порядку денного «Жінки. Мир. Безпека».

Востаннє Україна була представлена у Виконавчій Раді ООН-Жінки у 2011-2013 роках.

Основним завданням українського членства в складі Виконавчої ради ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС стане підвищення ефективності оперативної діяльності системи розвитку ООН, надання державам-членам допомоги для економічного відновлення після пандемії COVID-19.

Україна входить до тридцяти країн, на території яких реалізуються найбільші проєкти за підтримки ООН. Наша держава особливо зацікавлена в тому, щоб оперативна діяльність ООН була ефективною і орієнтованою на результат, усувалися дублювання і не допускалися прогалини у взаємодії агенцій в країнах перебування.

Додамо

Впродовж наступних кількох років агенції ООН в Україні продовжать надавати допомогу українському уряду з метою подолання негативних наслідків в соціально-економічній сфері на тлі поширення коронавірусу. Іншими напрямами посиленої взаємодії стануть розвиток демократичного врядування, стале економічне зростання, зайнятість населення, зелена енергетика та сучасні технології.

Зазначені проєкти реалізуються в межах рамкової програми партнерства Уряду України та ООН на 2018-2022 роки із бюджетом у 667 млн дол.

Довідково

Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН-Жінки) була створена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 64/289 2 липня 2010 року. Метою діяльності ООН-Жінки є прискорення досягнення цілей ООН у сфері гендерної рівності і розширення прав і можливостей жінок, зокрема шляхом реалізації політики, глобальних стандартів і норм у цій сфері, надання технічної та фінансової допомоги державам-членам у впровадженні цих норм, зміцненні ефективних партнерських зв’язків з громадянським суспільством тощо.