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Украину избрали в состав Исполнительного совета ООН-Женщины на 2022-2024 годы: что это значит

Украину избрали в состав Исполнительного совета ООН-Женщины на 2022-2024 годы: что это значит

Киев  •  УНН

 • 28916 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Экономический и Социальный Совет ООН избрал Украину в состав Исполнительного совета ООН-Женщины на 2022-2024 годы, а также переизбрала на трехлетний срок в состав Исполнительного совета Программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Избрание Украины в состав руководящего органа ООН-Женщины стало подтверждением последовательного соблюдения нашим государством стратегического курса по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин на национальном и международном уровнях. В составе Исполнительного совета украинская сторона продолжит укреплять женское лидерство и продвигать участие женщин в политических процессах, в частности в контексте реализации повестки дня “Женщины. Мир. Безопасность”.

Последний раз Украина была представлена в Исполнительном Совете ООН-Женщины в 2011-2013 годах.

Основной задачей украинского членства в составе Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС станет повышение эффективности оперативной деятельности системы развития ООН, оказание государствам-членам помощи для экономического восстановления после пандемии COVID-19.

Украина входит в 30-ку стран, на территории которых реализуются крупнейшие проекты при поддержке ООН. Наше государство особенно заинтересовано в том, чтобы оперативная деятельность ООН была эффективной и ориентированной на результат, устранялись дублирования и не допускались пробелы во взаимодействии агентств в странах пребывания.

Добавим

В течение следующих нескольких лет агентства ООН в Украине продолжат оказывать помощь украинскому правительству с целью преодоления негативных последствий в социально-экономической сфере на фоне распространения коронавируса. Другим направлением усиленной взаимодействия станут развитие демократического управления, устойчивый экономический рост, занятость населения, зеленая энергетика и современные технологии.

Указанные проекты реализуются в рамках рамочной программы партнерства правительства Украины и ООН на 2018-2022 годы с бюджетом в 667 млн долл.

Справка

Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины) была создана резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64/289 2 июля 2010. Целью деятельности ООН-Женщины является ускорение достижения целей ООН в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, в частности путем реализации политики, глобальных стандартов и норм в этой сфере, оказание технической и финансовой помощи государствам-членам в осуществлении этих норм, укреплении эффективных партнерских связей с гражданским обществом и тому подобное.

Украинские Национальные Новости

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