Українцям на травневі свята планують призначити 11 додаткових поїздів

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“Наразі ми опрацювали призначення до Великодня та травневих свят 11 додаткових поїздів. Традиційно додаємо поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів, зокрема на Закарпаття. Просимо пасажирів на вокзалах та у поїздах дотримуватися всіх карантинних вимог та обов’язково носити маски. Подорожуйте безпечно”, — зазначив в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.

Деталі

Для зручних подорожей пасажирів додаткові поїзди на свята курсуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.

Укрзалізниця у травні також призначатиме додаткові рейси цілорічних поїздів. Наразі передбачається, що такі святкові рейси здійснять 5 поїздів: № 29/30 Київ — Ужгород, № 251/252 Харків — Миколаїв, № 774/773 Київ — Шостка, № 781/782 Черкаси — Київ та № 137/138 Хмельницький — Лисичанськ. Окрім цього, на свята Укрзалізниця продовжила маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми — Київ до станції Вінниця.

Доповнення

Укрзалізниця з 11 квітня 2021 року відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовано червоний рівень епідемічної небезпеки. Наразі до закарпатського регіону курсує 10 пасажирських поїздів.

До слова

В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди падає. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 15 квітня, з початку 2021 року, продано вже 5 534 018 квитків.