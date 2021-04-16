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Украинцам на майские праздники планируют назначить 11 дополнительных поездов

Украинцам на майские праздники планируют назначить 11 дополнительных поездов

Киев  •  УНН

 • 15749 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. К Пасхе и майским праздникам Укрзализныця уже запланировала 11 дополнительных поездов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Цитата:

"Сейчас мы проработали назначения к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе на Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинные требования и обязательно носить маски. Путешествуйте безопасно", - отметил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрык.

Детали

Для удобных путешествий пассажиров дополнительные поезда на праздники будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

Укрзализныця в мае также будет назначать дополнительные рейсы круглогодичных поездов. Сейчас предполагается, что такие рейсы на праздники совершат 5 поездов: № 29/30 Киев - Ужгород, № 251/252 Харьков - Николаев, № 774/773 Киев - Шостка, № 781/782 Черкассы - Киев и № 137/138 Хмельницкий - Лисичанск. Кроме этого, на праздники Укрзализныця продлила маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы - Киев до станции Винница.

дополнение

Укрзализныця с 11 апреля 2021 возобновила полноценное курсирования поездов дальнего следования в Закарпатской области. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменено красный уровень эпидемической опасности. Сейчас в закарпатского региона курсирует 10 пассажирских поездов.

К слову

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда падает. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом по состоянию на 15 апреля, с начала 2021года, продано уже 5 534 018 билетов.

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