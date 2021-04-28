Українців зобов'язали наново подаватися на субсидії з травня

Цитата:

“Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна також онлайн або поштою”, — сказав Шмигаль.

Деталі

Голова уряду назвав основні зміни:

• Наразі 92% українців, які отримують субсидії, отримують її у грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима.

• Також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидія призначатися не буде. Якщо хтось має на депозитному рахунку в банку більше 100 тисяч гривень, купує нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень — їм субсидію не призначать.

• Для більшості отримувачів субсидій, як запевняють в уряді, нічого не зміниться. Просто "держава збільшує та платить допомогу саме тим, хто цього потребує" - через механізм верифікації субсидій.

Що сталося

Уряд посилив умови щодо надання субсидій. Рішення ухвалив 14 квітня. Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

Міністерство соціальної політики України має нововведення, які покликані посилити контроль за призначенням житлових субсидій. Які саме - читайте тут.

Який відсоток позбавляють субсидій

В Україні близько 3 мільйонів домогосподарств отримують житлову субсидію. Щодо того, скількох людей позбавили субсидій унаслідок перевірки, до прикладу, за 2021 рік, у Мінсоцполітики кажуть, що "якщо говорити про те, що виявляє верифікація, то це 2-3%".

Доповнення

У держбюджеті на 2021 рік видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі передбачені в сумі 36 607,7 млн гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році (37 169,9 млн гривень).