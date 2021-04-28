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Украинцев обязали поновой подаваться на субсидии с мая

Украинцев обязали поновой подаваться на субсидии с мая

Киев  •  УНН

 • 29140 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине, начиная с мая этого года, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 28 апреля, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно онлайн или по почте", - сказал Шмыгаль.

Детали

Глава правительства назвал основные изменения:

• Сейчас 92% украинцевй, получающих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами.

• Также вводятся некоторые новые правила относительно тех, кому субсидия назначаться не будет. Если кто-то на депозитном счете в банке имеет больше 100 000 гривен, покупает новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 000 гривен - им субсидию не назначат.

• Для большинства получателей субсидий, как уверяют в правительстве, ничего не изменится. Просто "государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается" - через механизм верификации субсидий.

Что произошло

Правительство ужесточило условия по предоставлению субсидий. Решение принято 14 апреля. Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.

Министерство социальной политики Украины имеет нововведения, которые призваны усилить контроль за назначением жилищных субсидий. Какие именно - читайте здесь.

Какой процент лишают субсидий

В Украине около 3 миллионов домохозяйств получают субсидию. Относительно того, сколько людей лишили субсидий вследствие проверки, к примеру, за 2021 год, в Минсоцполитики говорят, что "если говорить о том, что обнаруживает верификация, то это 2-3%".

Дополнение

В госбюджете на 2021 год расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предусмотрены в сумме 36 607,7 млн гривен. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году (37 169,9 млн гривен).

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