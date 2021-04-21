Українців більше контролюватимуть щодо житлових субсидій

Що сталося

Уряд посилив умови щодо надання субсидій. Рішення ухвалив 14 квітня. Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

Що кажуть у Мінсоцполітики

"Якщо раніше вже була норма стосовно того, що субсидія не призначалася стосовно купівлі певних дороговартісних речей на суму понад 50 тисяч гривень, то наразі відбувається уточнення, що саме мається на увазі", - відзначив Музиченко.

З його слів, є й певні аспекти майнового стану. "Скажімо так, ситуація з верифікацією показує, що люди, які оформляють субсидію, в окремих випадках після цього роблить або внески до статутного капіталу певних товариств, або підприємств на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто, оплатити комунальні послуги коштів не вистачає, а здійснити відповідні статутні внески – будь ласка", - сказав Музиченко.

Крім того, як вказав представник Мінсоцполітики, є ситуації, коли людина, оформивши субсидію, йде і купує валюти більше ніж на мільйон гривень, або купує два чи три автомобілі.

"Ми не говоримо про те, що це масовий характер, це окремі відсотки, можливо, десяті долі відсотків. Але якщо ми говоримо про те, що субсидії - це адресна допомога, то держава має правильно регулювати її надання і забезпечити її потрапляння саме тим, хто цього потребує, а не здійснює покупки одноразово на 50 тисяч і більше, а от комунальні послуги оплатити цим людям складно", - повідомив посадовець.

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"Кожного разу перед тим, як оформлювати субсидію, відбувається процедура перевірки. Але є обмеження в доступі. Органи соціального захисту населення припустимо не мають доступу до банківської таємниці. А всі покупки понад 50 тисяч гривень проходять через банківські установи відповідно до рішення Нацбанку. Тому нам потрібна допомога Міністерства фінансів, яке має доступ до такої інформації. Ця робота проводиться кожного місяця. Зараз настав час, коли ми маємо уточнити відповідні аспекти", - зауважив заступник міністра.

Так, з його слів, під час верифікації звертається увага на потенційно понаднормову площу житла для надання субсидії, або коли в домогосподарстві, яке претендує на субсидію, зареєстровані, до прикладу, діти, але по суті не проживають там.

"Значна частина людей зареєстрована в одному місці, а фактично проживає або працює в іншому місці. Якщо це і зараз підтверджується документально, але паралельно кожне таке рішення виноситься на комісійну справу. Тобто, це більше 300 тисяч випадків по країні. То ми просто на підставі цих документів можемо вже приймати рішення знову ж таки без розгляду на комісійних справах. Тому наразі цей аспект абсолютно ніяким чином не впливає на контингент одержувачів субсидій", - повідомив Музиченко.

"Що стосується майнового характеру, то... якщо у конкретної особи два і більше автомобілі (не транспортні засоби, а саме автомобілі), то ми вважаємо, що субсидії така особа не потребує", - додав він.

Який відсоток позбавляють субсидій

На уточнення, скількох людей позбавили субсидій унаслідок перевірки, до прикладу, за 2021 рік, Музиченко відповів: "На сьогодні ми маємо ситуацію, коли близько 3 мільйонів домогосподарств отримують житлову субсидію. У нас квітень - останній місяць опалювального періоду. Якщо говорити про те, що виявляє верифікація, то це 2-3%".