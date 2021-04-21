Українців більше контролюватимуть щодо житлових субсидій

ukru
Ексклюзив
10:51 • 56754 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 102377 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 133679 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 174925 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 258334 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186535 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179432 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188578 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155309 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160332 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 57399 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 77837 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 104115 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 116806 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 55449 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 258338 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204493 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 299208 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 294266 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 420629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 20993 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 97089 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100849 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97168 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112942 перегляди
Актуальне
Українців більше контролюватимуть щодо житлових субсидій

Українців більше контролюватимуть щодо житлових субсидій

Київ • УНН

 • 24978 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство соціальної політики України має нововведення, які покликані посилити контроль за призначенням житлових субсидій. Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Що сталося

Уряд посилив умови щодо надання субсидій. Рішення ухвалив 14 квітня. Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

Що кажуть у Мінсоцполітики

"Якщо раніше вже була норма стосовно того, що субсидія не призначалася стосовно купівлі певних дороговартісних речей на суму понад 50 тисяч гривень, то наразі відбувається уточнення, що саме мається на увазі", - відзначив Музиченко.

З його слів, є й певні аспекти майнового стану. "Скажімо так, ситуація з верифікацією показує, що люди, які оформляють субсидію, в окремих випадках після цього роблить або внески до статутного капіталу певних товариств, або підприємств на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто, оплатити комунальні послуги коштів не вистачає, а здійснити відповідні статутні внески – будь ласка", - сказав Музиченко.

Крім того, як вказав представник Мінсоцполітики, є ситуації, коли людина, оформивши субсидію, йде і купує валюти більше ніж на мільйон гривень, або купує два чи три автомобілі.

"Ми не говоримо про те, що це масовий характер, це окремі відсотки, можливо, десяті долі відсотків. Але якщо ми говоримо про те, що субсидії - це адресна допомога, то держава має правильно регулювати її надання і забезпечити її потрапляння саме тим, хто цього потребує, а не здійснює покупки одноразово на 50 тисяч і більше, а от комунальні послуги оплатити цим людям складно", - повідомив посадовець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці за місяць наростили борги за комуналку ще на мільярд

"Кожного разу перед тим, як оформлювати субсидію, відбувається процедура перевірки. Але є обмеження в доступі. Органи соціального захисту населення припустимо не мають доступу до банківської таємниці. А всі покупки понад 50 тисяч гривень проходять через банківські установи відповідно до рішення Нацбанку. Тому нам потрібна допомога Міністерства фінансів, яке має доступ до такої інформації. Ця робота проводиться кожного місяця. Зараз настав час, коли ми маємо уточнити відповідні аспекти", - зауважив заступник міністра.

Так, з його слів, під час верифікації звертається увага на потенційно понаднормову площу житла для надання субсидії, або коли в домогосподарстві, яке претендує на субсидію, зареєстровані, до прикладу, діти, але по суті не проживають там.

"Значна частина людей зареєстрована в одному місці, а фактично проживає або працює в іншому місці. Якщо це і зараз підтверджується документально, але паралельно кожне таке рішення виноситься на комісійну справу. Тобто, це більше 300 тисяч випадків по країні. То ми просто на підставі цих документів можемо вже приймати рішення знову ж таки без розгляду на комісійних справах. Тому наразі цей аспект абсолютно ніяким чином не впливає на контингент одержувачів субсидій", - повідомив Музиченко.

"Що стосується майнового характеру, то... якщо у конкретної особи два і більше автомобілі (не транспортні засоби, а саме автомобілі), то ми вважаємо, що субсидії така особа не потребує", - додав він.

Який відсоток позбавляють субсидій

На уточнення, скількох людей позбавили субсидій унаслідок перевірки, до прикладу, за 2021 рік, Музиченко відповів: "На сьогодні ми маємо ситуацію, коли близько 3 мільйонів домогосподарств отримують житлову субсидію. У нас квітень - останній місяць опалювального періоду. Якщо говорити про те, що виявляє верифікація, то це 2-3%".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами