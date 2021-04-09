Українці за місяць наростили борги за комуналку ще на мільярд

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2021 року, другого місяця після підвищення тарифів, зросли до 82,1 млрд грн - на 1,1 млрд грн, або 1,36% за місяць. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

На кінець лютого 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за:

  • постачання та розподіл природного газу - 34,2 млрд грн,
  • постачання теплової енергії та гарячої води - 27,4 млрд грн,
  • постачання та розподіл електричної енергії – 8,0 млрд грн,
  • централізоване водопостачання та водовідведення – 6,0 млрд грн,
  • управління багатоквартирним будинком – 5,4 млрд грн,
  • надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн.

Водночас у лютому населенням країни сплачено за ЖКП 24,9 млрд грн, або 91,3% нарахованих за цей період сум. Примітно, що у лютому українці платили за комуналку більше, адже місяцем раніше, після підвищення тарифів, покрили лише 77,7% спожитих послуг.

При цьому у лютому 2021 року з населенням уклали 4,3 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 34,2 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 21,1 млн грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Наразі питання "вирішили" компенсаціями - українцям мали роздати 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мала знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів. 

Тоді в експертних колах стверджували: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим.  

З квітня ціни на газ мали повернутися до ринкового рівня - постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр. Уже з травня має діяти річний тариф на газ для населення.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.

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