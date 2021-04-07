Ціни на газ для населення: з травня запровадили тариф на рік

Цитата:

"НКРЕКП запровадила річний продукт на ринку природного газу для побутових споживачів. Побутовим споживачам надається можливість споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде пропонуватися постачальниками та діятиме у період з 1 травня поточного року по 30 квітня наступного року", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Йдеться про ухвалену на засіданні НКРЕКП 7 квітня постанову “Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП” (затвердження змін до Правил постачання та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам).

Регулятор стверджує: рішення направлене на забезпечення захисту прав побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу.

Водночас постачальники природного газу, як вказано, матимуть можливість пропонувати інші комерційні пропозиції для споживання побутовим споживачам.

Ціни на газ у межах базової річної пропозиції постачальники мають оприлюднити до 25 квітня.

Коментар голови НКРЕКП:

“Запровадження річного продукту для побутових споживачів природного газу є надважливим рішенням. З 1 травня поточного року за замовчуванням буде введена річна ціна газу для всіх побутових споживачів. Це позбавить їх турбулентності щодо цінових коливань. При цьому процедура зміни постачальника залишається простою і відкритою, також передбачається можливість для споживача змінювати річний продукт на будь-який інший, що буде пропонуватися постачальником”, — сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

В експертних колах з приводу цього стверджували: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим.

З квітня ціни на газ мали повернутися до ринкового рівня - постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр. Уже з травня має діяти річний тариф на газ для населення.

У НКРЕКП раніше на ціну газу після опалювального сезону - прогнозів не давали.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.