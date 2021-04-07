Цены на газ для населения: с мая ввели тариф на год

Цитата:

"НКРЭКУ ввела годовой продукт на рынке природного газа для бытовых потребителей. Бытовым потребителям предоставляется возможность потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года", - говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о принятом на заседании НКРЭКУ 7 апреля постановлении "Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЭКУ" (утверждение изменений в Правила поставки и Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям).

Регулятор утверждает: решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа.

В то же время поставщики природного газа, как указано, смогут предлагать другие коммерческие предложения для потребления бытовым потребителям.

Цены на газ в рамках базового годового предложения поставщики должны обнародовать до 25 апреля.

Комментарий председателя НКРЭКУ:

"Введение годового продукта для бытовых потребителей природного газа является важнейшим решением. С 1 мая текущего года по умолчанию будет введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. Это убережет их от турбулентности ценовых колебаний. При этом процедура смены поставщика остается простой и открытой, также предусматрена возможность для потребителя менять годовой продукт на любой другой, который будет предлагаться поставщиком", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

В экспертных кругах по поводу этого утверждали: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным.

С апреля цены на газ должны были вернуться до рыночного уровня - поставщики уже не ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр. Уже с мая должен действовать годовой тариф на газ для населения.

В НКРЭКУ ранее на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не давали.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.