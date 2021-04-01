Ціни на газ у квітні: скільки платитимуть українці

Деталі

Попри повернення до ринкових умов, більшість постачальників, зокрема регіональні газзбути, як дослідили аналітики, озвучили ціну в 6,99 грн за кубометр, не змінивши її у порівнянні з березнем. Водночас, понад десяток компаній таки встановили вищі ціни: від 7,60 грн до 8,85 грн за кубометр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" залишила квітневу ціну на рівні 6,86 грн за кубометр.

Уже з травня має діяти річний тариф на газ для населення.

"Ця ціна працює як страховка на авто. Вона дозволяє уникнути проблеми (у випадку з цінами на газ — пікових стрибків цін взимку), але, на відміну від страховки, не потребує сплати наперед", - вказували раніше у Нафтогазі.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мало знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

Правда, ціна на газ від ГК “Нафтогаз України” на січень становила 7,22 грн/куб. Тобто, анонсоване “30-відсоткове” зниження від уряду Шмигаля лише на майже 3,2% або 23 копійки відрізнялося від “нафтогазівської” пропозиції. До того ж, знижені платіжки за газ мали бути тільки у березні.

Водночас у НКРЕКП на ціну газу після опалювального сезону - прогнозів не дають.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.