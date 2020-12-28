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Газ для українців з нового року подорожчає: названо ціни

Київ • УНН

 • 28823 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. ГК "Нафтогаз України" повідомила про підвищення ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом - з 6,33 грн/куб. м у грудні до 7,22 грн/куб. м у січні наступного року - на 14%, підключення до річного тарифного плану для нових клієнтів призупиняється з нового року. Ціни піднімають й інші надавачі послуг, передає УНН.

Газ для українців з нового року подорожчає: названо ціни

"Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифного плану "Місячний" складає 7,22 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо", - вказали у ГК "Нафтогаз України".

Вказано, що ціна на блакитне паливо від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у січні "традиційно лишається нижчою за середньоринкову". При цьому у компанії нагадали, що формують ціни лише для своїх побутових клієнтів, а їх - приблизно 2,5% від загальної кількості споживачів газу на українському ринку.

Водночас, ціни на газ у січні зростуть і в інших постачальників. Станом на ранок 28 грудня свої пропозиції на січень 2021 року оприлюднили 55 газопостачальних компаній, ще близько 10 постачальників досі цього не зробили, пише профільний ресурс "ГазПравда".

"Отже, найнижчу ціну на січень заявила компанія "Газ АП": 6,99 грн за кубометр. Це на 66 коп більше за грудневий показник... Найвищу ціну на січень запропонувала компанія "Львівенергозбут": 10,8 грн за кубометр", - йдеться у повідомленні на сайті ресурсу. Так, рівень підняття цін різниться, хоча у деяких регіонах підвищення сягає і понад 19%.

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