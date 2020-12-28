Газ для українців з нового року подорожчає: названо ціни

"Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифного плану "Місячний" складає 7,22 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо", - вказали у ГК "Нафтогаз України".

Вказано, що ціна на блакитне паливо від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у січні "традиційно лишається нижчою за середньоринкову". При цьому у компанії нагадали, що формують ціни лише для своїх побутових клієнтів, а їх - приблизно 2,5% від загальної кількості споживачів газу на українському ринку.

Водночас, ціни на газ у січні зростуть і в інших постачальників. Станом на ранок 28 грудня свої пропозиції на січень 2021 року оприлюднили 55 газопостачальних компаній, ще близько 10 постачальників досі цього не зробили, пише профільний ресурс "ГазПравда".

"Отже, найнижчу ціну на січень заявила компанія "Газ АП": 6,99 грн за кубометр. Це на 66 коп більше за грудневий показник... Найвищу ціну на січень запропонувала компанія "Львівенергозбут": 10,8 грн за кубометр", - йдеться у повідомленні на сайті ресурсу. Так, рівень підняття цін різниться, хоча у деяких регіонах підвищення сягає і понад 19%.