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Газ для украинцев с нового года подорожает: названы цены

Киев • УНН

 • 28822 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн / куб. м в январе до 7,22 грн/куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифному плану для новых клиентов приостанавливается с нового года. Цены поднимают и другие поставщики услуг, передает УНН.

Газ для украинцев с нового года подорожает: названы цены

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифного плана "Месячный" составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - указали в ГК "Нафтогаз Украины".

Указано, что цена на голубое топливо от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в январе "традиционно остается ниже среднерыночной". При этом в компании напомнили, что формируют цены только для своих бытовых клиентов, а их - примерно 2,5% от общего количества потребителей газа на украинском рынке.

В то же время, цены на газ в январе вырастут и у других поставщиков. По состоянию на утро 28 декабря свои предложения на январь 2021 года обнародовали 55 газоснабжающих компаний, еще около 10 поставщиков сих пор этого не сделали, пишет профильный ресурс "ГазПравда".

"Итак, самую низкую цену на январь заявила компания "Газ АП": 6,99 грн за кубометр. Это на 66 коп больше декабрьского показателя... Самую высокую цену на январь предложила компания "Львовэнергосбыт": 10,8 грн за кубометр", - говорится в сообщении на сайте ресурса. Так, уровень повышения цен рознится, хотя в некоторых регионах оно превышает и 19%.

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