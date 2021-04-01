Цены на газ в апреле: сколько будут платить украинцы

Детали

Несмотря на возвращение к рыночным условиям, большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, как исследовали аналитики, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр, не изменив ее по сравнению с мартом. В то же время, более десятка компаний таки установили более высокие цены: от 7,60 грн до 8,85 грн за кубометр.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила апрельскую цену на уровне 6,86 грн за кубометр.

Уже с мая должен действовать годовой тариф на газ для населения.

"Эта цена работает, как страховка на авто. Она позволяет избежать проблемы (в случае с ценами на газ - пиковых скачков цен зимой), но, в отличие от страховки, не требует уплаты вперед", - указывали ранее в Нафтогазе.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена должна была действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" на январь составляла 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от правительства Шмыгаля только на почти 3,2% или 23 копейки отличалося от "нафтогазовского" предложения. К тому же, сниженные платежки за газ должны были прийти только в марте.

В то же время в НКРЭКУ на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не дают.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.