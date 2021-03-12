За місяць як за пів року: після підвищення тарифів українці наростили борги за комуналку

Деталі

За даними Держстатистики, на кінець січня 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за:



постачання та розподіл природного газу - 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн за місяць),



постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн),



постачання та розподіл електричної енергії – 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн),



централізоване водопостачання та водовідведення – 5,9 млрд грн (+200 млн грн),



управління багатоквартирним будинком – 5,3 млрд грн (+200 млн грн),



надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн (не змінилося).



Таким чином, найбільше нарощення боргу відбулося за газопостачання.

При цьому вказано, що у січні 2021 року населенням країни сплачено за ЖКП 23,9 млрд грн, або 77,7% нарахованих за цей період сум.

Також зазначається, що у січні з населенням було укладено 3,2 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості за комуналку на загальну суму 26,2 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 17,3 млн грн.

Додамо, борги населення України за комуналку на кінець 2020 року зросли до 73,6 млрд грн - на 10,51 млрд грн, або 16,66%, за рік.

Контекст

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Наразі питання "вирішили" компенсаціями - українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

Правда, ціна на газ від ГК “Нафтогаз України” на січень становила 7,22 грн/куб. Тобто, анонсоване “30-відсоткове” зниження від уряду Шмигаля лише на майже 3,2% або 23 копійки відрізняється від “нафтогазівської” пропозиції. До того ж, знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні.

При цьому в експертних колах стверджують: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим. Сама ж підсумкова ціна блакитного палива для населення буде вищою - від 7,5 до 9,7 гривні за кубометр. Рішення критикують і МФО. За повідомленнями, саме "газове" питання стало однією з "перепон" на шляху України до чергового траншу МВФ.

Водночас у НКРЕКП на ціну газу після опалювального сезону - прогнозів не дають.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.