За месяц как за полгода: после повышения тарифов украинцы нарастили долги за коммуналку

Детали

По данным Госстатистики, на конец января 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:



поставку и распределение природного газа - 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн за месяц),



поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн),



поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн),



централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,9 млрд грн (+200 млн грн),



управления многоквартирным домом - 5,3 млрд грн (+200 млн грн),



предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн (не изменилось).



Таким образом, самое большое наращивание долга произошло за газоснабжение.

При этом указано, что в январе 2021 года населением страны уплачено за ЖКУ 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.

Также отмечается, что в январе с населением было заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммуналку на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 17,3 млн грн.

Добавим, долги населения Украины за коммуналку на конец 2020 года выросли до 73,6 млрд грн - на 10,51 млрд грн, или 16,66%, за год.

Контекст

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлено единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" на январь составила 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от правительства Шмыгаля только на почти 3,2% или 23 копейки отличается от "нафтогазовского" предложения. К тому же, сниженные платежки за газ придут только в марте.

При этом в экспертных кругах утверждают: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным. Сама же итоговая цена голубого топлива для населения будет выше - от 7,5 до 9,7 гривны за кубометр. Решение критикуют и МФО. По сообщениям, именно "газовый" вопрос стал одной из "преград" на пути Украины к очередному траншу МВФ.

В то же время в НКРЭКУ на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не дают.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.