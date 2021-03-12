За месяц как за полгода: после повышения тарифов украинцы нарастили долги за коммуналку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2021 года, первый месяц после повышения тарифов, выросли до 81 млрд грн - на 7,4 млрд грн, или 10%, за месяц. Таким образом, украинцы за месяц прибавили к задолженности за коммуналку больше половины всего прошлогоднего долга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Детали
По данным Госстатистики, на конец января 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:
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- поставку и распределение природного газа - 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн за месяц),
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- поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн),
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- поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн),
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- централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,9 млрд грн (+200 млн грн),
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- управления многоквартирным домом - 5,3 млрд грн (+200 млн грн),
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- предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн (не изменилось).
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Таким образом, самое большое наращивание долга произошло за газоснабжение.
При этом указано, что в январе 2021 года населением страны уплачено за ЖКУ 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.
Также отмечается, что в январе с населением было заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммуналку на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 17,3 млн грн.
Добавим, долги населения Украины за коммуналку на конец 2020 года выросли до 73,6 млрд грн - на 10,51 млрд грн, или 16,66%, за год.
Контекст
С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.
Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлено единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.
Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.
"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.
Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" на январь составила 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от правительства Шмыгаля только на почти 3,2% или 23 копейки отличается от "нафтогазовского" предложения. К тому же, сниженные платежки за газ придут только в марте.
При этом в экспертных кругах утверждают: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным. Сама же итоговая цена голубого топлива для населения будет выше - от 7,5 до 9,7 гривны за кубометр. Решение критикуют и МФО. По сообщениям, именно "газовый" вопрос стал одной из "преград" на пути Украины к очередному траншу МВФ.
В то же время в НКРЭКУ на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не дают.
Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.
Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.