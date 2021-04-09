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Украинцы за месяц нарастили долги за коммуналку еще на миллиард

Украинцы за месяц нарастили долги за коммуналку еще на миллиард

Киев  •  УНН

 • 21063 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2021 года, второй месяц после повышения тарифов, выросли до 82,1 млрд грн - на 1,1 млрд грн, или 1,36% за месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

На конец февраля 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:

  • поставку и распределение природного газа - 34,2 млрд грн,
  • поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн,
  • поставку и распределение электрической энергии - 8,0 млрд грн,
  • централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,0 млрд грн,
  • управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн,
  • предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

В то же время в феврале населением страны уплачено за ЖКУ 24,9 млрд грн, или 91,3% начисленных за этот период сумм. Примечательно, что в феврале украинцы платили за коммуналку больше, ведь месяцем ранее, после повышения тарифов, покрыли лишь 77,7% потребленных услуг.

При этом в феврале 2021 года с населением заключили 4,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 34,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 21,1 млн грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принята якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021-го, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам должны были раздать 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена должна была действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

Тогда в экспертных кругах утверждали: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным.

С апреля цены на газ должны были вернуться до рыночного уровня - поставщики уже не ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр. Уже с мая должен действовать годовой тариф на газ для населения.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.

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